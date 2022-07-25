كسر خط مائي يتسبب في هبوط أرضي

وسائل سلامة أكدت شركة المياه الوطنية «القطاع الشرقي»، لـ«دوت الخليج»، أن الشركة تلقت السبت، بلاغاً حول وجود انكسار في أحد الخطوط الفرعية بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بحي الصالحية في الأحساء، وعلى الفور باشرت الفرق الهندسية للأعمال الطارئة الموقع، وقامت بتأمينه بوسائل السلامة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى. شبكات المنظومة أشارت الشركة إلى تفعيل خطط الطوارئ، وتأمين الخدمات المائية لجزء من حي عين موسى عبر مناورة بشبكات المنظومة، ودعم آخر عن طريق الصهاريج لحين إصلاح الانكسار خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن العملاء في الحي، لم يتأثروا جراء هذه الأعمال الطارئة، ولم يرد أي بلاغات انقطاع للخدمة عن عقاراتهم.
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