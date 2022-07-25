حملة تطوعية لإزالة التشوهات

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي فايز الثبيتي أن المبادرة تأتي ضمن جهود الأمانة المتواصلة لتحقيق أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مدن المملكة كافة، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف شوارع وميادين المحافظة لمعالجة التشوه البصري والحد من ظاهرة الكتابة على الجدران.
وأبان أن برنامج معالجة التشوه البصري بالطائف يأتي تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030 ولتطوير أعمال القطاع البلدي ومعالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات عبر الاهتمام بالمنظر العام للمدينة وتنسيق الحدائق والاهتمام بالمرافق العامة وممرات المشاة وفق مبادرة أنسنة المدن.
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