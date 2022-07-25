اخبار الخليج – وزير المالية والاقتصاد الوطني يستقبل السيد باسم بن يعقوب الحمر

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر.

وفي مستهل اللقاء، رحب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بسعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر، مشيداً معاليه بالجهود المخلصة التي بذلها خلال فترة توليه لوزارة الإسكان، وما تحقق خلالها من منجزات وطنية في القطاع الإسكاني في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وثمّن معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني النتائج الملموسة التي تحققت والحلول المبتكرة التي تم تقديمها لمختلف الخدمات الإسكانية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من نتائج مثمرة في مختلف القطاعات التنموية بما يصب في صالح الوطن والمواطن.