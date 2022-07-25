محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر.
وفي مستهل اللقاء، رحب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بسعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر، مشيداً معاليه بالجهود المخلصة التي بذلها خلال فترة توليه لوزارة الإسكان، وما تحقق خلالها من منجزات وطنية في القطاع الإسكاني في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وثمّن معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني النتائج الملموسة التي تحققت والحلول المبتكرة التي تم تقديمها لمختلف الخدمات الإسكانية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من نتائج مثمرة في مختلف القطاعات التنموية بما يصب في صالح الوطن والمواطن.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير المالية والاقتصاد الوطني يستقبل السيد باسم بن يعقوب الحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.