اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة بمناسبة تعيينه

محمد بن مسعود - الدمام - جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأخيه الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، أعرب سموه فيه عن خالص تهانيه لمعاليه بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.
وخلال الاتصال، عبّر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن تمنياته لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة بكل التوفيق والسداد لخدمة وطنه الشقيق والإسهام في تقدمه وازدهاره، ولدولة الكويت وشعبها الشقيق كل ما تتطلع إليه من تطور ونماء، مؤكداً سموه على مايجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من علاقات تاريخية مميزة وروابط اخوية متينة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهما الله.
كما تم خلال الاتصال بحث أطر تعزيز وتنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
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