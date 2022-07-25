محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان طيلة الأيام الماضية بكارثة مصرع عشرة أشخاص غرقاً، بعد جرف سيل عرم سيارتهم أثناء عبور وادٍ بولاية جنوب كردفان.
وفي التفاصيل، تسبّب إصرار سائق سيارة دفع رباعي على خوض مغامرة بالغة الخطورة بعبور وادي “ود المليسة” الواقع بين منطقتي “كالوقي” و”أبو جبيهة” بولاية جنوب كردفان بعربته في منطقة شهدت حوادث مشابهة الأعوام الماضية.
مع سيل الوادي العرم، فقد السائق المتهور السيطرة على سيارته التي جرفتها المياه المندفعة بطريقة مُروِّعة لأسفل الوادي، متسبباً في مصرع عشرة أشخاص غرقاً، بينهم امرأتان، بينما نجا 13 بينهم السائق نفسه.
مقطع الفيديو ـ الذي نشرته قناة الغد ـ وثّق كارثة جرف المياه المندفعة للعربة إلى منطقة عميقة وسرعان ما اختفت تحت المياه التي غمرتها بالكامل.
المقطع المؤلم حصد تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل بالسودان ووجه المتفاعلون انتقادات حادة لسائق المركبة، الذي جازف بأرواح الركاب وتعمد عبور المجرى المائي، رغم تحذيرات المواطنين من شدة تدفق المياه.
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سائق يغامر بعبور وادٍ أثناء تدفق السيول وكانت النهاية كارثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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