شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. الفوز ضد الجونة وسورايش يفتح النار على الجبلاية وأول رد من عبدالحفيظ بسبب الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار القلعة الحمراء اليوم الأحد، 24/ 7/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها الفوز ضد الجونة بالدوري والتمسك بصراع المنافسة على اللقب.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي: -

الأهلي يعبر الجونة ويتمسك بالمنافسة على الدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، في تحقيق الفوز ضد الجونة بهدفين دون رد، ضد منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتمسك الأهلي بالصراع على لقب الدوري، حيث رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة والزمالك صاحب الصدارة برصيد 60 نقطة.

الكشف حجم إصابة ثنائي الفريق

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن إصابتي محمد عبد المنعم وعمرو السولية، خلال مباراة الفريق ضد الجونة والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.

وأكد مدير الكرة في تصريحات عبر قناة الأهلي عقب نهاية اللقاء، أن محمد عبد المنعم شعر ببعض الآلام لكنها بسيطة، وسيكون جاهز للمشاركة في المباريات المقبلة، فيما تعرض عمرو السولية للإصابة بشد في العضلة الخلفية وسيخضع للأشعة لتحديد حجم الإصابة.

سواريش يفتح النار على اتحاد الكرة بعد عبور الجونة

وجه البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي، انتقاد حاد إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب مواعيد مباريات الفريق والتلاحم بين كل مباراة وأخرى.

وقال سواريش خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز ضد الجونة بالدوري، إن جدول مباريات الدوري صعب للغاية، لا سيما وأننا تعرضنا لثلاث إصابات اليوم فمن يتحمل ذلك؟

وتابع: "أتحمل مسؤولية الخسارة أمام بيراميدز والزمالك ولكن من يتحمل مسؤولية الإصابات؟، وكيف يتم وضع الجدول للعب كل ثلاثة أيام مباراة دون راحة لمدة أربع سنوات؟ هذا لا يحدث في العالم والمنتخب سوف يتأثر بذلك، أتقبل الانتقادات وأتحملها ولكن اللاعبين غير قادرين على تحمل الضغط البدني".

واختتم: "نحن لا نتدرب وإنما نقوم فقط بعملية الاستشفاء للاعبين، عندما أتعرض للانتقادات فيجب التفكير بذلك الأمر أيضًا ولا بد من الدفاع عن اللاعبين لأن ما يحدث فوق طاقة البشر، ومن البداية حذرت من الإصابات وكان تحذيري صحيحا، أخشى من إصابات جديدة في المباريات المقبلة".

عبدالحفيظ يرد على الانتقادات الموجهة ضده بسبب الزمالك

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الانتقادات التي وجهت إليه خلال الأيام الماضية، بعد تجاهله ممر شرف لاعبي الزمالك، عقب خسارة كأس مصر.

وأكد مدير الكرة في تصريحات عقب فوز الفريق ضد الجونة بالدوري، أن هناك شخص اتهمه بالتربية مع الحمير للأسف مع مذيع أهلاوي، بالرغم أنني لم أدخل بيته ولا أعرفه، إزاي هتربى مع حمير وأنا مشفتوش وهو صغير.

وتابع موجهًا حديثه إلى الإعلامي خالد الغندور: "الأصل لا يُشتري، مش أنا اللي حد يهين أبويا وأمي وشخصي وأطلع بعد كده أقوله يا سيادة المستشار، الأصول لا يتم تعليمها، ودائمًا الأهلي يرغب في الفوز، ولا بد أن يحزن الجميع عند الخسارة، وهو الأمر الذي لا يرغبه البعض، وهو أن نكون محبين للفوز ولدينا هذه الثقافة".

واختتم: "لا يمكن لأي شخص أن يُقيم ممرًا شرفيًا وقتما يريد، ويلغيه وقتما يريد، نحن لسنا تحت أمر أحد، وكثيرًا ما نُحقق لقب بطولة ولا نجد ممرًا شرفيًا".