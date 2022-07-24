شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طارق حامد يشعل فتنة بين جماهير كرة القدم السعودية بعد انتقاله لأتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تصدر طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي الجديد في غضب جماهير نادي الهلال السعودي بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب عقب انتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان فريق اتحاد جدة قد أعلن عن ضم طارق حامد اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى بعقد لمدة موسمين حتى يونيو 2024 في صفقة انتقال حر كصفقة مجانية.

وقال طارق حامد في تصريحات لصالح الموقع الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"أنا محظوظ للغاية باللعب في أكبر نادي في افريقيا نادي الزمالك المصري، والآن العب في أفضل فريق في آسيا نادي اتحاد جدة مع أوفي جمهور".

غضب جماهير الهلال بسبب تصريحات طارق حامد

ونالت تصريحات طارق حامد سيل من الهجوم على اللاعب مؤكدة الجماهير أن الهلال هو أكبر فريق في آسيا والأكثر حصدًا للبطولات والألقاب، حيث كتب مشجع لفريق الهلال:"طارق حامد انت لا تعرف متي حقق فريق الاتحاد آخر دورى له"

وقال مشجع آخر "الاتحاد بيكون الأفضل في آسيا إذا راح الهلال للعب في نيجيريا".