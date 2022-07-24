شكرا لقرائتكم خبر اختتام أول مهرجان لموسيقى الجاز العربي بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة الموسيقى مهرجان «موسيقى الجاز العربي» الذي نظمته على مدى يومين في «الظهران إكسبو» بالدمام، بمشاركة نخبة من أفضل فناني الجاز والملحنين من الشرق الأوسط وأوروبا، والذين اجتمعوا في حدث يعد الأول من نوعه في المملكة.

وشهد اليوم الثاني من المهرجان تفاعلا كبيرا من الجمهور مع مشاركات الفرق والفنانين التي اتسمت بالإبداع والابتكار على مستوى الألحان والأداء؛ حيث كانت البداية مع فرقة الفارابي التي أحيت القصائد العربية القديمة من خلال تقديمها بشكل مختلف عن السابق، منها «قليل عقل»، وسلام على الدنيا من أشعار الإمام الشافعي، وسأعطيك الرضا لأبونواس، وولو كان لي قلبان، وطبيب النفس لقيس بن الملوح.

وشارك الفنانون هاني عادل، ونداء شرارة، وجيمي الجوهري بمجموعة من الأغاني الحماسية والطربية، فيما حلت الفنانة السعودية جوري قطان ضيفة على الفقرة الخاصة بفرقة «باب» وقدمت أغنية «ناديت» ممزوجة بالإيقاعات الهندية والعربية.

يذكر أن اليوم الأول من مهرجان «موسيقى الجاز العربي» شهد مشاركة الفنان الألماني ربيع أبوخليل، وفرقة موزيك، وفرقة مجاز، إضافة لمؤسس أحد أكثر فرق الجاز بروزا في فرنسا عازف العود المصري محمد أبوزكري.

الهدف من المهرجان

