لقاء تعريفي لرواد السياحة بـ«أم القرى»

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وشهد اللقاء تدشين معرض المتعهدين الذي اشتمل على جناح للمعاهد العالمية الرائدة في مجال السياحة والضيافة، من ضمنها المعهد العالي للضيافة والسياحة، والمعهد الأمريكي التعليمي للفندقة والإقامة، ومدرسة لوزان الفندقية، ومجموعة التعليم السويسرية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت جامعة أم القرى أمس اللقاء التعريفي الأول لبرنامج «رواد السياحة» لمسار التدريب الداخلي الذي تعكف عليه وزارة السياحة، بهدف تنمية قدرات 100 ألف شاب وشابة من المواطنين السعوديين من خلال تدريبهم في أرقى 10 جامعات ومؤسسات تعليمية عالمية متخصصة في القطاع السياحي، وتزويدهم بالمهارات الرئيسة في مجال الضيافة والسياحة والسفر لغرض تهيئتهم للعمل في قطاع السياحة في المملكة.وشهد اللقاء تدشين معرض المتعهدين الذي اشتمل على جناح للمعاهد العالمية الرائدة في مجال السياحة والضيافة، من ضمنها المعهد العالي للضيافة والسياحة، والمعهد الأمريكي التعليمي للفندقة والإقامة، ومدرسة لوزان الفندقية، ومجموعة التعليم السويسرية.

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