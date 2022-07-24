شكرا لقرائتكم خبر 29.7 % من المواطنين يمارسون النشاط البدني المعتدل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت نسبة ممارسي النشاط البدني للبالغين (15 سنة فأكثر) لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع خلال 2021م، على مستوى جميع مناطق المملكة، لتصل إلى 29.7% مقارنة بـ20% فقط خلال 2019م، بحسب نشرة مسح ممارسة الأسر للرياضة لعام 2021 التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء أمس.

وتشير هذه الزيادة إلى ارتفاع وعي المجتمع تجاه ممارسة الرياضة والنشاط البدني، كما تشير إلى توفير الممكنات الأساسية المطلوبة للمساعدة على زيادة وقت ممارسة الرياضة لرفع مستوى جودة الحياة لسكان المملكة، وهو ما يمثل أحد محاور رؤية المملكة 2030، إذ يعد مؤشر ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل أسبوعيا أحد مؤشرات برنامج جودة الحياة التابع لبرنامج الرؤية، ويهدف إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.

وأوضحت نتائج النشرة كذلك وجود فجوة بين الذكور والإناث في ممارسة الرياضة باختلاف المناطق، حيث كان أدنى فرق بين الذكور والإناث الذين يمارسون نشاطا بدنيا لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع في منطقة حائل، وبلغت نسبة 12.6%، بينما كان الفرق الأعلى بين الرجال والنساء في منطقة تبوك بنسبة بلغت 20.1%، كما أوضحت النتائج أن أدنى فرق بين الذكور والإناث الذين يمارسون نشاطا بدنيا لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع كان في منطقة القصيم بنسبة (13.1%)، وكان الفرق الأعلى في منطقة الحدود الشمالية، حيث بلغ 18.9%.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بممارسة النشاط البدني، وتؤكد أنه ينبغي للإنسان ممارسة النشاط البدني معتدل الشدة لمدة 150 دقيقة أسبوعيا على الأقل، أو ممارسة النشاط البدني مرتفع الشدة لمدة 75 دقيقة أسبوعيا على الأقل، أو أن تكون ممارسة الفرد للرياضة مزيجا منهما.

نتائج النشرة

