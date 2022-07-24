29.7 % من المواطنين يمارسون النشاط البدني المعتدل

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وتشير هذه الزيادة إلى ارتفاع وعي المجتمع تجاه ممارسة الرياضة والنشاط البدني، كما تشير إلى توفير الممكنات الأساسية المطلوبة للمساعدة على زيادة وقت ممارسة الرياضة لرفع مستوى جودة الحياة لسكان المملكة، وهو ما يمثل أحد محاور رؤية المملكة 2030، إذ يعد مؤشر ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل أسبوعيا أحد مؤشرات برنامج جودة الحياة التابع لبرنامج الرؤية، ويهدف إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.وأوضحت نتائج النشرة كذلك وجود فجوة بين الذكور والإناث في ممارسة الرياضة باختلاف المناطق، حيث كان أدنى فرق بين الذكور والإناث الذين يمارسون نشاطا بدنيا لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع في منطقة حائل، وبلغت نسبة 12.6%، بينما كان الفرق الأعلى بين الرجال والنساء في منطقة تبوك بنسبة بلغت 20.1%، كما أوضحت النتائج أن أدنى فرق بين الذكور والإناث الذين يمارسون نشاطا بدنيا لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع كان في منطقة القصيم بنسبة (13.1%)، وكان الفرق الأعلى في منطقة الحدود الشمالية، حيث بلغ 18.9%.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بممارسة النشاط البدني، وتؤكد أنه ينبغي للإنسان ممارسة النشاط البدني معتدل الشدة لمدة 150 دقيقة أسبوعيا على الأقل، أو ممارسة النشاط البدني مرتفع الشدة لمدة 75 دقيقة أسبوعيا على الأقل، أو أن تكون ممارسة الفرد للرياضة مزيجا منهما.
نتائج النشرة
- 48.2 % يتريضون 30 دقيقة على الأقل أسبوعيا
- بزيادة قدرها 3.2 نقاط مقارنة بـ2019 وكانت 45%
- 54.8 % من الذكور يتريضون 30 دقيقة أسبوعيا
- نسبة الإناث اللواتي يمارسن نشاطا بدنيا تبلغ 38.3%
- نسبة الذكور الذين يتريضون 150 دقيقة 36.1%
- نسبة الإناث اللائي يتريضن 150 دقيقة 20.3%
- أقل نسبة تريض 30 دقيقة في حائل 41.6%
- أعلى نسبة تريض 30 دقيقة في الشرقية 51.2%
- أقل نسبة تريض 150 دقيقة في الجوف 24.3%
- أعلى نسبة تريض 150 دقيقة في الشرقية 32.9%
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