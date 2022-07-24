شكرا لقرائتكم خبر منح دراسية للطلاب العرب بجامعة الأمير محمد بن فهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية وجامعة الأمير محمد بن فهد أمس مذكرة تفاهم؛ لتدشين برنامج منح دراسية لطلاب الدول العربية في جامعة الأمير محمد بن فهد. وأشادت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، خلال التوقيع، بدور مؤسسة الأمير محمد بن فهد في تبني المبادرات التي تدعم التعليم والبحث العلمي في الوطن العربي. وأوضحت أن مذكرة التفاهم تعزز التعاون والجهود الرامية لخدمة الأولويات البحثية في المنطقة العربية. وأوضحت أن مذكرة التفاهم تعزز التعاون والجهود الرامية لخدمة الأولويات البحثية في المنطقة العربية.

كانت هذه تفاصيل خبر منح دراسية للطلاب العرب بجامعة الأمير محمد بن فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.