نقل مطور لـ33,900 معلم ومعلمة بالمناطق والمحافظات

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وشملت النتيجة نقل نحو 33,900 ألف معلم ومعلمة بين مناطق ومحافظات المملكة، وهو ما يمثل 39% من نسبة المتقدمين من شاغلي الوظائف التعليمية لإجراءات النقل، كما تم نقل ما نسبته 80% من المتقدمين على الرغبتين الأولى والثانية، وأكثر من 70% من طالبي نقل لم الشمل، حرصا من الوزارة على تحقيق الاستقرار المهني والوظيفي لهم.واعتمدت وزارة التعليم عددا من الإجراءات المطورة للنقل، تحقق عددا من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكوادر التعليمية؛ لسد الاحتياج التعليمي، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وإلغاء قوائم الانتظار المطبقة في إجراءات وعمليات النقل السابقة، وحفظ حقوق المتقدمين مع تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.
وتشمل إجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية تطوير عناصر المفاضلة وفق آليات مرنة، تسمح للمتقدمين بتعديل الرغبات، وتمنحهم نقاطا ومميزات إضافية، وتعطي نقاطا لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب التطوير في درجة الأداء الوظيفي باحتساب متوسط الأداء لعامين سابقين بدلا من عام واحد، مع إضافة نقاط مفاضلة للحاصلين على برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية التعليمية.
إجراءات النقل المطورة
- تطوير عناصر المفاضلة وفق آليات مرنة
- السماح للمتقدمين بتعديل الرغبات
- منح المنقولين نقاطا ومميزات إضافية
- منح نقاط لكل متقدم حسب خدمته
- باحتساب متوسط الأداء لعامين سابقين بدلا من عام
أهم الإحصائيات
33,900 معلم تم نقلهم
39 % تم نقلهم من الإجمالي
80 % تم نقلهم على الرغبتين الأولى والثانية
70 % تم نقلهم من طالبي لم الشمل
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