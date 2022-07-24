مصرع 11 شخصًا جراء السيول في صنعاء ومحافظة ذمار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
قالت مصادر محلية وسكان اليوم الأحد إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون بالعاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة ذمار شمالي البلاد جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة تضرب مناطق كثيرة من اليمن حاليا بفعل منخفض جوي يتعرض له.
وقال مسؤول محلي في العاصمة صنعاء لرويترز إن السيول الجارفة التي شهدتها المدينة التاريخية مساء السبت تسببت في انهيار جزئي لأحد المنازل الطينية في منطقة مذبح القديمة بشمال صنعاء مما أدى إلى وفاة طفلتين وإصابة والدهما.
وأشار إلى انهيار منزل آخر في المنطقة ذاتها بفعل السيول الجارفة مما أدى إلى وفاة ثلاثة أطفال فيما يرقد طفل رابع في حالة حرجة.
وفي محافظة ذمار الزراعية على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من صنعاء، قال مسؤول محلي إن ستة أشخاص لاقوا حتفهم جراء تدفق السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة على سائلة بني أسعد في مديرية جبل الشرق.
كانت العاصمة صنعاء وعدة مدن في مناطق شمالي البلاد الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران شهدت مساء السبت سيولا جارفة وأمطارا غزيرة غير مسبوقة استمرت عدة ساعات لتتسبب في توقف شبه كلي لحركة السير في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية في العاصمة صنعاء.
أخبار قد تهمك
وأكد سكان في صنعاء لرويترز أن السيول والأمطار أثارت هلع المواطنين بعد ارتفاع منسوب المياه في السائلة الرئيسية التي تفصل جانبي مدينة صنعاء القديمة وهو “مشروع استراتيجي لحماية المدينة من أضرار وكوارث السيول” ساهمت الولايات المتحدة بإنشائه قبل سنوات.وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق عديدة في البلاد، محذرا المواطنين من الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية وتدني الرؤية الأفقية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية.
قد يهمك أيضاً :-
- استشاري: مخاوف من انتشار سريع لـ جدري القرود في العالم
- الإمارات تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بجدري القرود
- المرور يحذر: غرامة تصل لـ 10 آلاف ريال عند عبور الأودية والشعاب خلال جريانها
- جامعة بيشة تعلن تأجيل فتح باب القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ
- اخبار الخليج - ضمن ورش عمل تحديد التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي.. وزير العمل يترأّس ورشة محور «الخدمات الاجتماعية»
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 11 شخصًا جراء السيول في صنعاء ومحافظة ذمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.