استشاري: مخاوف من انتشار سريع لـ جدري القرود في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد الدكتور طارق الأزرقي، استشاري الأمراض المعدية، بأن انتشار جدري القرود كان يظهر بشكل ملحوظ بين الشواذ جنسيًّا ويشهد تصاعدًا سريعًا في أوروبا.

وأوضح الأزرقي أن بداية انتقال العدوى للبشر كانت عام 1970؛ حيث سجلت أول حالة بشر يصاب بهذا الفيروس، والذي انتقل له عن طريق الاحتكاك بالقردة، موضحًا بأن مصدر العدوى الرئيس القوارض وليس القردة، والآن تطور فيروس جدري القرود وأصبح ينتقل من إنسان لإنسان، وهذا ما حصل في أوروبا.

ولفت إلى أن المرض بدأ في الانتشار خلال شهر مايو هذا العام ثم انتشر بسرعة في دول أوروبا، وأصبح هناك خوف من الانتشار السريع في العالم، حيث سجلت قارة أوروبا انتشارًا واسعًا لهذا المرض خصوصًا بين الشاذين جنسيًّا.