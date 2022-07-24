محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حذرت الإدارة العامة للمرور من محاولة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها؛ لما يترتب عليه من مخاطر جسيمة. تصرف جسيم: تصرف جسيم: وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية”. غرامة تصل 10 آلاف ريال: غرامة تصل 10 آلاف ريال: وأشارت إلى أن غرامة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تتراوح بين 5: 10 آلاف ريال. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر المرور يحذر: غرامة تصل لـ 10 آلاف ريال عند عبور الأودية والشعاب خلال جريانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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