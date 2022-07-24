جامعة بيشة تعلن تأجيل فتح باب القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

استجابة لقرارات مجلس شؤون الجامعات بشأن إلغاء وتحويل بعض الكليات إلى كليات تطبيقية تقدم الدبلومات المتواءمة مع احتياجات سوق العمل،والقرارات التطويرية التي تستهدف التمايز بين الجامعات.

تعلن جامعة بيشة عن تأجيل موعد فتح باب استقبال طلبات القبول على برامج الجامعة لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ، وسيتم إعادة الإعلان عن الموعد الجديد عبر بوابة الجامعة الإلكترونية فور الانتهاء من تطبيق كافة الإجراءات.