اخبار الخليج – ضمن ورش عمل تحديد التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي.. وزير العمل يترأّس ورشة محور «الخدمات الاجتماعية»

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالبدء في ورش عمل من أجل تحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، انطلقت اليوم ورشة عمل المحور الثالث «عمل الخدمات الاجتماعية» برئاسة سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين بالمنظومة الاجتماعية في الحكومة.

وبهذه المناسبة؛ أكّد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس ورشة محور «الخدمات الاجتماعية» حرص مملكة البحرين المستمر على توفير كافة متطلبات واحتياجات المواطنين وبما يلبي طموحاتهم في حياة كريمة وفي مقدمتها توفير الخدمات الاجتماعية المناسبة، وذلك بما يعزز مخرجات العمل الحكوميّ في ظلّ المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأضاف حميدان بأن المواطن هو الركيزة الأساسية لعملية التنمية والبناء في هذا الوطن المعطاء، وتأمين راحته هو الهدف الأول الذي تحرص حكومة مملكة البحرين على تحقيقه دائماً.

وقال: يسعى محور عمل الخدمات الاجتماعية إلى تحقيق المزيد من التقدم والنماء من خلال المبادرات والمشاريع التنموية الطموحة والهادفة لتوفير أفضل مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، ولتحقيق هذا الهدف يتعين علينا كأعضاء بفريق البحرين وضع الأسس والآليات الكفيلة لتنفيذ برامج ومشروعات تسهم في تعزيز المستوى المعيشي للمواطن والذي ينعكس إيجاباً على الاستقرار والأمن الاجتماعي، ومن واجبنا أيضاً ابتكار الأفكار والخطط الرامية إلى الإسراع في تعزيز حياة المواطنين، مستفيدين من الإمكانيات المتوفّرة والتي تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها، وتكريس مبادىء الاستدامة والعدالة والتنافسية كأعمدة رئيسية في مسار العمل الحكومي.

وأضاف بأنّ هذه الورشة تُعقد بعد الاجتماع التنسيقي لورشة عمل الخدمات الاجتماعية، والذي تمّ من خلاله تحديد المبادرات والأولويات المتعلّقة بهذا المحور للمرحلة القادمة، حيث تمّ رفع المرئيات إلى اللجنة الوزارية والتي اعتمدتها، وسيتم فيما بعد عرض مخرجات هذه الورشة في ورشة عمل التطلعات المستقبلية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية.