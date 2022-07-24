اخبار الخليج – وزيرة الصحة تستقبل المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة بالمستوى المتقدم الذي يشهده التعاون الصحي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منوهةً بالدور الفاعل الذي يقوم به مجلس الصحة الخليجي في تعزيز التنسيق الصحي الخليجي ووضع الخطط الصحية المشتركة التي تسهم في تعزيز التكامل الصحي بين الدول الأعضاء الشقيقة، معربةً عن خالص تقديرها للجهود التي يبذلها المجلس في تطوير مسارات التعاون الخليجي الصحي بما يحقق الغايات المرجوة.

جاء ذلك خلال لقاء سعادتها بمكتبها في وزارة الصحة بسعادة الأستاذ سليمان بن صالح الدخيل المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من البرامج الخليجية المشتركة ومحاور خطة مجلس الصحة الخليجي ومرتكزاتها الأساسية لبرامج الوقاية والتطوير والتوعية والدعم الصحي، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بأهداف المركز في المرحلة المقبلة، علاوة على مؤشرات عمل بعض البرامج والمبادرات الصحية المشتركة، وتقييم دورها في ضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون بما يحقق الطموحات والتطلعات المنشودة.

ومن جانبه قدم المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالص الشكر والتقدير لوزيرة الصحة على حسن الاستقبال، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة من أجل تقديم خدمات صحية متميزة ومستدامة للجميع.