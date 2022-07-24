اخبار دوليه – وكالة الأنباء الكويتية: تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الديوان الأميري الكويتي اليوم الأحد تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
وجاء نص البيان الأميري الكويتي: «أنه وبعد الاطلاع على الدستور – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 شوال 1443هـ الموافق 10 مايو 2022م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء – وبعد المشاورات التقليدية، مادة واحد تعيين فريق أول م.
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم ، ثانيا على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».
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