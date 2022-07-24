“النيابة العامة” تعرف بممارسات الاتجار بالأشخاص وتوضح عقوباتها

︎

.



عرفت النيابة العامة بالممارسات التي تنطوي على اتجار بالأشخاص، والعقوبات المستوجبة في هذه الحالات.

وأوضحت أن الاتجار بالأشخاص يتمثل في استخدامهم أو إلحاقهم، أو نقلهم، أو إيوائهم، أو استقبالهم من أجل إساءة الاستغلال.

وأشارت إلى أنه يعاقب كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجـرائم المنصوص عليها بنظام مكافحة جـرائم الاتجار بالأشخاص، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصًا أو أكثر من الذين اشتركوا فيها، أو أسهم في إخفاء معالم الجـريمة، بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

