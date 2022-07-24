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سياسي / الرئيسُ المصري يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي

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القاهرة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واس
أجرى الرئيسُ المصري عبد الفتاح السيسي – اليوم- اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجرى خلال الاتصال مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
//انتهى//
23:08ت م
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www.spa.gov.sa/2372016

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Source spa.gov


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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