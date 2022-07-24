︎ .





القاهرة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واس

أجرى الرئيسُ المصري عبد الفتاح السيسي – اليوم- اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجرى خلال الاتصال مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

//انتهى//

23:08ت م

0166 القاهرة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسأجرى الرئيسُ المصري عبد الفتاح السيسي – اليوم- اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.وجرى خلال الاتصال مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//23:08ت م0166 www.spa.gov.sa/2372016 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الرئيسُ المصري يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.