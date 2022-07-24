المصري “كوكا” يدخل حسابات الأهلي

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كشفت مصادر عن دخول مهاجم المنتخب المصري ونادي أولمبياكوس اليوناني، أحمد حسن “كوكا” ضمن حسابات النادي الأهلي. ويسعى النادي الأهلي بحسب المصادر، للتعاقد مع كوكا لتعويض الرحيل المنتظر للمحترف السوري عمر السوري. وسبق لكوكا اللعب بأندية ريو أفي وسبورتنج براجا بالبرتغال وكونيا سبور التركي وأولمبياكوس اليوناني.

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