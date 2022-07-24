إصابة 5 أشخاص وخسائر بالملايين بسبب لعبة نارية

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شب حريق كبير في مبانٍ تابعة لتاجر إطارات في منطقة جامرتينجن جنوب غرب ألمانيا الأمر الذي أدى إلى حدوث إصابات طفيفة لخمسة أشخاص.

وقالت الشرطة اليوم الأحد إنها لا يمكنها تحديد القيمة الدقيقة للخسائر المادية الناجمة عن الحريق لكنها تُقَدَّر بعدة ملايين من اليورو.

وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن المحقيين يدرسون إمكانية وجود علاقة بين لعبة نارية تم إلقاؤها في حفل زفاف وبين هذا الحريق الهائل.

وكتب الموقع الإلكتروني لصحيفة “شفيبيشه تسايتونج” المحلية أن مالك الشركة كان يحتفل بزفافه مساء أمس السبت.

وورد أول خبر عن الحريق في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء وقال المتحدث إن 380 فردا من أفراد قوات الحريق من أربع مناطق هرعوا إلى مكان الحريق حيث كانت هناك إطارات مشتعلة وامتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء من مستودع للتخزين وسيارات وزجاجات غاز.

وتم نقل أربعة مصابين إلى المستشفى للاشتباه في تعرضهم للتسمم جراء استنشاق الدخان فيما أصيب شخص خامس بجرح قطعي جراء سقوطه.

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Source almnatiq

