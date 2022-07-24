اتحاد السيارات يختتم سباق “الهضبة 2022” بالباحة (صور)

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اختتم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات، سباق الهضبة 2022، الذي أقيم بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة.

ونوّه الرئيس التنفيذي للاتحاد سطام بن عبداللطيف الحزام، عقب تتويج الفائزين بأن هذا السباق الذي يقام في منطقة الباحة للسنة الرابعة على التوالي، إذ بدأ في عام 2017 بمقومات منطقة الباحة سياحاً ومناخياً، الأمر الذي أسهم في تحقيق نجاح هذا الحدث الرياضي، عادًّا نسخة المسابقة هذا العام الأنجح على الإطلاق.

وثمن “الحزام” لأمير منطقة الباحة، حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وجميع الجهات المشاركة وأهالي المحافظة، الجودة في التنظيم وحسن الاستقبال والحفاوة التي وجدها المشاركون والمنظمون وضيوف الفعالية من داخل وخارج المملكة.



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Source akhbaar24

