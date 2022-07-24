وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد الردادي أن مواعيد التقديم التي بدأت اليوم، وتستمر حتى تاريخ 29 ذوالحجة 1444هـ للفترتين الصباحية والمسائية، ستكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (https://adm.tvtc.gov.sa/registration).
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل بالتدريب التقني في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.