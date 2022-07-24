الارشيف / اخبار السعوديه

السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف ريال عقوبة الاتجار بالأشخاص

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تسجيل بالتدريب التقني في المدينة

فتحت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات...

b944090aab.jpgالمدينة المنورة: دوت الخليج
80ca1b80d2.jpg25 ذو الحجة 1443 هـ

إتاحة تصاريح العمرة لشهر محرم 1444هـ عبر اعتمرنا

أتاحت وزارة الحج والعمرة خدمة إصدار تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق "اعتمرنا" ابتداءً من شهر محرم من العام القادم 1444هـ،...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png25 ذو الحجة 1443 هـ

30 ألف عملية إفراغ عقاري إلكتروني خلال 6 أشهر

أكدت وزارة العدل أن عمليات الإفراغ العقاري الإلكترونية بلغت 30 ألف عملية وذلك خلال النصف الأول من عام 2022م.وأوضحت الوزارة أن عمليات...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png25 ذو الحجة 1443 هـ

ضبط 24 شخصا لمضايقتهم مرتادي الأماكن العامة بالطائف

باشرت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة الطائف بلاغات عن مضايقة عدد من قائدي المركبات مرتادي الأماكن العامة وارتكاب...

icon-byline.pngالطائف دوت الخليج
icon-clock.png25 ذو الحجة 1443 هـ

القبض على مواطن بحوزته 200 كيلو جراماً من القات

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته (200) كيلو جراماً من نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة، وجرى إيقافه...

icon-byline.pngأبها :دوت الخليج
icon-clock.png25 ذو الحجة 1443 هـ

النيابة العامة تدين مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال بقيمة 63 مليون ريال

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png25 ذو الحجة 1443 هـ

القبض على 5 مقيمين لقيامهم بالسرقة

قبضت شرطة منطقة الرياض على (5) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لسرقتهم معدات وأغطية حديدية من مواقع تحت الإنشاء بمدينة الرياض،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png25 ذو الحجة 1443 هـ

18% انخفاضا في استقالات السعوديين

انخفضت استقالات السعوديين المتوقفين عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الربع الرابع من سوق العمل في 2021، إلى 194241...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png25 ذو الحجة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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