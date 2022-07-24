ويوفر "اعتمرنا" عددا من الخيارات المتنوعة لحجز المواعيد بحسب الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام على مدار الساعة، كما يُقدم التطبيق عددا من التعليمات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وتتضمن اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة والدخول للمسجد الحرام سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق "توكلنا"، ولمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابي (كوفيد- 19) فيتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق، بالإضافة إلى اشتراط الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم، وكذلك الالتزام بالخروج من الحرم مع نهاية فترة التصريح، علاوة على عدم حمل الحقائب والأمتعة غير المصرح لها بالدخول إلى الحرم.
ويمكن للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة الحجز وإصدار التصاريح الخاصة بالعمرة والزيارة عبر "اعتمرنا"، وكذلك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها، والمعتمرين القادمين من خارج المملكة، ضمن خطوات سهلة وبسيطة.
وتُظهر صفحة الحجوزات على تطبيق "اعتمرنا" مؤشر سعة الحجوزات بالألوان لأيام الشهر كافة، للدلالة على إمكانية الحجز من عدمه، وفق الألوان (الأخضر للازدحام الخفيف، والأحمر للازدحام المرتفع، والبرتقالي للازدحام المتوسط، واللون الرمادي للدلالة على عدم إتاحة المواعيد).
كانت هذه تفاصيل خبر إتاحة تصاريح العمرة لشهر محرم 1444هـ عبر اعتمرنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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