شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملخص ونتيجة مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري اليوم الأحد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على حساب الجونة بهدفين دون رد في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأهلي وي السلام، والتي جمعت الفريقان اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022.

أحداث مباراة الأهلي والجونة

وكانت نتيجة الشوط الأول انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين، في شوط حاول فيه المارد الأحمر من تسجيل هدف الأول وهدف التقدم سريعًا ولكن انتهى الشوط الأول بلا غالب ولا مغلوب.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الأهلي ودفع المدرب سواريش بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وهدف الفوز وحصد الثلاثة نقاط، وفي الدقيقة الثالثة والسبعين سجل رامي ربيعة، وفي الدقيقة التاسعة والسبعين سجل على معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء ليحقق الفريق فوز صعب بهدفين دون رد.

تشكيلة الأهلي الرسمية

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: رامي ربيعة - حمدي فتحي - عمرو السولية

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - حسام حسن.

أهداف مباراة الأهلي والجونة