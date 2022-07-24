شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر يستقر على رحيل نجم الفريق هذا الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي رحيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وعدم تواجده في الموسم الجديد رفقة الفريق خلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

النصر يستقر على رحيل فونيس موري

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن وافقت إدارة نادي النصر السعودي على رحيل قلب الدفاع الأرجنتيني فونيس موري خلال فترة الانتقالات الحالية حسب التقارير الصحفية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة نادي النصر السعودي وافقت على رحيل اللاعب بعدما طلب المدرب رودي جارسيا رحيل اللاعب صاحب الـ31 عامًا من أجل تعويضه بضم مدافع أجنبي قوي في مركب قلب الدفاع خلال الميركاتو الصيفي الحالى.

أرقام فونيس موري مع النصر

وكان النصر قد تعاقد مع اللاعب فونيس موري في الصيف المنصرم من صفوف فريق فياريال الإسباني في عقد حتى يونيو 2023، ولكن اللاعب فشل في تقديم أوراق اعتماده إلى الفريق، حيث لعب 23 مباراة في جميع المسابقات.

وأعلن فريق النصر السعودي في وقت سابق تعاقده مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا ليقود الفريق في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان خلفًا للمدرب ميجيل روسو.