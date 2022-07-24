خادم الحرمين يتلقى وسام النسر الذهبي من رئيس كازاخستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسام النسر الذهبي «ألطين قيران» أعلى درجة أوسمة في كازاخستان، من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، وذلك تقديرا وتعبيرا عن الاعتزاز بعمق العلاقات الثنائية الراسخة. وتسلم الوسام نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال لقائه رئيس كازاخستان في مقر إقامته. من جانبه قدم وزير الخارجية شكره وتقديره نيابة عن خادم الحرمين الشريفين لرئيس كازاخستان. من جانبه قدم وزير الخارجية شكره وتقديره نيابة عن خادم الحرمين الشريفين لرئيس كازاخستان.

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