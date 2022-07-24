المملكة تشارك دول العالم في الحفاظ على المانجروف

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ويهدف المركز من خلال هذه الفعالية، التي يعقدها للمرة الأولى، إلى مشاركة العالم إيجاد الحلول الفعالة لحفظ هذا الكنز الطبيعي وحمايته وتنميته؛ حيث تعد غابات المانجروف أحد أجود أنواع الغابات في تخزين الكربون، والحفاظ على التنوع البيولوجي؛ لتصبح غابات مستدامة محمية من النشاطات الإنسانية الضارة.ويتناول الخبراء محورين رئيسين هما: إدارة وتنمية غابات المانجروف واستدامتها، إضافة إلى الدور البيئي والاقتصادي والاجتماعي لها، كما يحتوي اللقاء على جلسات حوارية ونقاشية ترتبط بمجال المانجروف، وطرق استدامة هذا النظام الإيكولوجي بكثافة محليا وإقليميا وعالميا، مما يسهم في التصدي لآثار التغير المناخي والتقليل من حدتها، وتعزيز التنوع الأحيائي.
أهداف المركز الوطني
- حماية مواقع الغطاء النباتي وتنميتها واستدامتها
- تذليل التحديات التي تواجهها حول المملكة
- الكشف عن التعديات ومكافحة الرعي الجائر
- المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي
- دعم جهود مكافحة التغير المناخي محليا وإقليميا ودوليا
- الارتقاء بجودة الحياة تحقيقا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء
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