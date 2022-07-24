رئيس كازاخستان يبحث التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في مقر إقامته في جدة أمس رئيس البنك الإسلامي للتنمية رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور محمد الجاسر.

وبحث خلال الاستقبال تعزيز التعاون بين الجانبين.

وثمن الرئيس الكازاخي دور البنك بوصفه شريكا موثوقا في تمويل التنمية بكازاخستان، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية وتتطلع إلى تعزيز التعاون المستمر مع مجموعة البنك.

من جانبه، أكد الجاسر التزام البنك الكامل ودعمه المستمر للدول الأعضاء للاستجابة لتحديات التنمية، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يعكس الشراكة القوية بين جمهورية كازاخستان ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

يذكر أن حكومة كازاخستان تخطط في إطار برنامجها الوطني بناء 1000 مدرسة جديدة بحلول عام 2025، وإنشاء وتجهيز عيادات جامعية في خمس مدن بحلول عام 2025، وإعادة تشييد 11000 كلم من الطرق، وإعادة بناء 53 مرفقا لمعالجة المياه في 27 مدينة، حيث أعرب البنك عن رغبته في المشاركة في تمويل البرنامج الوطني والعمل مع جميع الوزارات التنفيذية المعنية بشأن المشاريع المعنية. وابتداء من مارس 2022، وافقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تمويل إجمالي يبلغ حوالي 1.6 مليارات دولار أمريكي لكازاخستان.

كما استقبل رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه.

وأشاد بالدور الكبير الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي في قيادة جهود تعزيز العمل الإسلامي المشترك وترسيخ روح التضامن الإسلامي، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.

من جانبه، ثمن الأمين العام للمنظمة، العضوية الفاعلة لجمهورية كازاخستان في منظمة التعاون الإسلامي وجهودها في دعم أنشطة المنظمة وتعزيز العمل الإسلامي المشترك من خلال مختلف المبادرات، مؤكدا حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع جمهورية كازاخستان في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونوقشت خلال اللقاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم السلم والأمن في دول المنطقة والعالم ورعاية مصالح المنظمة ودولها الأعضاء.

حضر اللقاء وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي (الوزير المرافق).