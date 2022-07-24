ولي عهد البحرين: نجاح تنظيم الحج يعكس جهود المملكة

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ولفت خلال لقائه بقصر الرفاع أمس رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، وأعضاء اللجنة العليا للحج، إلى أن النجاح الكبير والمتواصل في تنظيم موسم الحج في كل عام يعكس ما تبذله المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بما وفرته المملكة العربية السعودية من إمكانات وما بذلته من جهود كبيرة من أجل راحة الحجاج وسط إجراءات حفظت صحتهم وأمنهم.ولفت خلال لقائه بقصر الرفاع أمس رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، وأعضاء اللجنة العليا للحج، إلى أن النجاح الكبير والمتواصل في تنظيم موسم الحج في كل عام يعكس ما تبذله المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان من جهود في تسخير كافة الإمكانيات وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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