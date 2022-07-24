ولي العهد ورئيس كازاخستان يبحثان تعزيز التعاون في مختلف المجالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، خلال استقباله في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة أمس، رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات.

وأجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد ورئيس جمهورية كازاخستان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الجلسة، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي (الوزير المرافق)، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى كازاخستان حسين المحمادي.

فيما حضر من الجانب الكازاخستاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية موختار تليوبيردي، والنائب الأول لرئيس ديوان الرئاسة تيمور سوليمينوف، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة والتكامل باخيت سولطانوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة الممثل الخاص للرئيس للتعاون الدولي ايرجان كازيخانوف، ووزير الطاقة اكشولاكوف بولات، ورئيس مجلس إدارة صندوق الثروة الوطنية (سامروك قازينه) ألماسادام ساتكالييف، والسفير لدى المملكة بيريك أرين، ومدير مراسم الرئاسة دميتري ميخنو، والمتحدث الرسمي للرئيس روسلان جيلديباي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة (الإدارة الوطنية بايتيريك) كانات شارلابايف.