شكرا لقرائتكم خبر بدء تطبيق تمديد تأشيرة العمرة إلى 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏بدأت وزارة الحج والعمرة بتطبيق تمديد تأشيرة العمرة من شهر إلى 3 أشهر، وتمكين المتقدمين للتأشيرة من التنقل بين مدن المملكة دون أي قيود.

في المقابل يستطيع المعتمر من خلال المنصات التسويقية المعتمدة من قبل الوزارة التقدم الكترونيا باستخراج تأشيرة عمرة واختيار البرنامج الذي يريده قبل مجيئه إلى المملكة.

وكان وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أعلن خلال زيارته للأردن في ذي القعدة الماضي، عن إطلاق خدمة الكترونية تسمح للراغب بأداء العمرة التقدم الكترونيا باستخراج تأشيرة عمرة خلال 24 ساعة، موضحا أن تأشيرة العمرة جرى تمديدها من شهر إلى 3 أشهر بدون قيود، مما يمكن الشخص التنقل في كل أنحاء السعودية دون قيود.

ولفت إلى أن رؤية 2030 تستهدف تطوير خدمات ضيوف الرحمن وتحسين وتسهيل وصول المعتمرين إلى الحرمين الشريفين، لتكون تجربتهم مميزة جدا من حيث إثرائها وجودتها.

من جهة أخرى وصل إلى المدينة المنورة أمس الأول 22,324 حاجا من جنسيات عدة، فيما بلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد الحج 193,870 حاجا.

وبينت الإحصائية مغادرة 16,252 حاجا المدينة المنورة أمس، عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومركز مراقبة التفويج البري ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كل المنافذ 114,281 حاجا، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 79,589 حاجا.

تنقلات الحجاج عبر مركز الهجرة:

181,962 حاجا قدموا برا بواسطة الحافلات

8165 حاجا بمركز حجاج البر

3634 حاجا عبر رحلات قطار الحرمين