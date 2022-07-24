إيقاف شخص بحوزته 200 كجم قات

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وأوضحت الجهات الأمنية في بيانها أمس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته 200 كجم من نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة.وأوضحت الجهات الأمنية في بيانها أمس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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