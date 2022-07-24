استعادة حديقة استولى عليها مواطن في حي النخيل بجدة

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وبينت الأمانة أن المواطن أقام على الموقع منزلا وسكنا للعمال وورشة مدعيا ملكيته الأرض بموجب الإحياء، حيث جاء القرار باستعادة الحديقة بعد عدة مرافعات قضائية وصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة.وتهيب الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.
إلى ذلك، نفذت أمانة جدة خلال يونيو الماضي، 27 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية، بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.
وجرى خلال الشهر الماضي زيارة 18,631 منشأة صحية، وفحص 7,084 عينة غذائية في مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم في هذه المنشآت.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، أن الأمانة نفذت 16,513 زيارة للمنشآت التجارية وأغلقت 1,141 منشآت مخالفة، وجرى خلال الجولات الرقابية تسجيل 11,000 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.
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