إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت النيابة العامة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال عن طريق نشاط تجاري وهمي.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره 10 آلاف ريال.

وأشار إلى أن إجراءات التحري والاستدلال، أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.

وأكد المصدر، انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، كما استأنفت النيابة العامة الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة بحق الجناة.

وتولي النيابة العامة أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وأن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر تستوجب المساءلة الجزائية، طبقا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.







مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والبالغة 63.045.550 ريالا



مصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة 103.322ريالا



غرامات مالية بلغت 50 مليون ريال



سجنهم لمدد بلغت 12 سنة



منع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها



إبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم



منع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.



ماذا تضمن

الحكم الابتدائي؟: