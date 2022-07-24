شكرا لقرائتكم خبر إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره 10 آلاف ريال.وأشار إلى أن إجراءات التحري والاستدلال، أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.
وأكد المصدر، انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، كما استأنفت النيابة العامة الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة بحق الجناة.
وتولي النيابة العامة أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وأن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر تستوجب المساءلة الجزائية، طبقا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.
- مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والبالغة 63.045.550 ريالا
- مصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة 103.322ريالا
- غرامات مالية بلغت 50 مليون ريال
- سجنهم لمدد بلغت 12 سنة
- منع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها
- إبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم
- منع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.
ماذا تضمن
الحكم الابتدائي؟:
كانت هذه تفاصيل خبر إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.