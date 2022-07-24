شكرا لقرائتكم خبر القبض على 5 مقيمين سرقوا معدات وأغطية حديدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأفادت الشرطة في بيانها أمس بأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الرياض على 5 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لسرقتهم معدات وأغطية حديدية من مواقع تحت الإنشاء بمدينة الرياض، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب.وأفادت الشرطة في بيانها أمس بأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 5 مقيمين سرقوا معدات وأغطية حديدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.