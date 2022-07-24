غرامة 100 ألف ريال والسجن والمنع من الاستقدام عقوبة تشغل وافدين مخالفين

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ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في بقية مناطق المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمن العام أن المنشأة التي تشغل وافدين مخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها، تتعرض لغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات والتشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة، مع الترحيل إن كان وافدا.ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في بقية مناطق المملكة.

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