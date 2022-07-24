شكرا لقرائتكم خبر إطلاق خدمة الترخيص الحرفي على منصة «بلدي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت منصة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خدمة الترخيص الحرفي للعاملين في الأنشطة التجارية التي يشرف عليها القطاع البلدي، بالتعاون مع برنامج الفحص المهني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في التحول الرقمي وسعيها المستمر للارتقاء بالخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتفعيل وتمكين دور القطاع الخاص من خلال أتمتة عملية التراخيص لتسهيل أعمال المستثمرين ودعمهم، بما يسهم في تأمين جودة الحياة لسكان وزوار المملكة.

وتضمن الخدمة حصول الممارسين على المؤهل العلمي أو الخبرة والمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بكفاءة عالية، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية تحقق رضا المستفيدين، كما تضمن تأمين الحماية للمستفيدين وتعويضهم في حالة وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدمة.

ويحقق الترخيص الحرفي الميزة التنافسية للمنشآت أمام العملاء، كما يؤهل العاملين للحصول على شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 81 مهنة، ويمكن الحصول عليه بخطوات بسيطة وميسرة من خلال زيارة الرابط https://balady.gov.sa//Servicesid=327.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في وقت تشهد فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحولا رقميا في المجالات كافة، تعزيزا للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الوزارة الاستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني وفق منظومة رقمية مستدامة تهدف للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة.