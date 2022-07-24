شركات فرنسية تطلع على الأنظمة الضريبية بالمملكة

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وتناولت الورشة التي عقدت في المقر الرئيس للهيئة، دور مدير العلاقة في دعم المكلفين من خلال متابعة ومعالجة حالاتهم، إضافة إلى دوره في تعزيز التوعية بالإجراءات والمبادرات التي تقدمها الهيئة.واستعرضت الهيئة خلال الورشة، نظام تسعير المعاملات في المملكة وآلية تقديم المستندات الخاصة بالنظام، إلى جانب مناقشة إجراءات حالات الفحص والاعتراضات والتسوية منذ فتح الحالة وحتى إقفالها، إضافة إلى إجراءات التحصيل وتقديم القرارات التفسيرية مع بيان حقوق المكلفين في هذا الشأن.
وجرى خلال ورشة العمل استعراض مبادرات الهيئة نحو تيسير التجارة عبر الحدود التي تقوم على أهمية ضمان سرعة ومرونة الإجراءات الجمركية الخاصة بفسح الواردات وجميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
ويأتي عقد الهيئة لورش العمل التوعوية والتعريفية في إطار جهودها نحو توعية المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للأنظمة الضريبية، وجهودها في تيسير التجارة عبر الحدود من خلال مبادراتها المقدمة في جميع المنافذ الجمركية، حيث عقدت الهيئة أكثر من 300 ورشة عمل منذ بداية 2021م حتى الآن، استهدفت من خلالها جميع الفئات المرتبطة بأعمالها من مختلف القطاعات التجارية.
تناولت الورشة:
- دور مدير العلاقة في دعم المكلفين
- التوعية بالإجراءات والمبادرات
- نظام تسعير المعاملات في المملكة
- آلية تقديم المستندات الخاصة بالنظام
- إجراءات حالات الفحص والاعتراضات والتسوية
- إجراءات التحصيل وتقديم القرارات التفسيرية
- مبادرات الهيئة نحو تيسير التجارة عبر الحدود
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