اخبار الرياضه السعوديه السودان يلتقي فلسطين.. والبحرين أمام جيبوتي.. غداً

محمد بن مسعود - الدمام - تختتم غداً (الإثنين)، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، حيث يلتقي منتخب السودان منتخب فلسطين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ، في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ضمن مباريات المجموعة السادسة. ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، يليه منتخبا السودان وفلسطين، ويستهل الأخير مشواره في البطولة بدءاً من الجولة الثانية. وعلى ملعب نادي ضمك، يلتقي منتخب البحرين مع منتخب جيبوتي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات المجموعة الخامسة، فيما يتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، يليه منتخب البحرين، ومنتخب جيبوتي الذي يخوض أولى مبارياته من الجولة الثانية.

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