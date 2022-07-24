اخبار الرياضه السعوديه سفارة خادم الحرمين الشريفين بأوزبكستان تحتفي بالرباع العثمان

محمد بن مسعود - الدمام - احتفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان بالرباع السعودي علي يوسف العثمان الذي حقق ذهبيتي النتر والمجموع وفضية الخطف لفئة وزن 96 ببطولة آسيا للناشئين و الشباب لرفع الأثقال، المقامة بالعاصمة الأوزبكية طشقند. حضر الحفل نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان نايف الشمري، ومسؤول العلاقات والمراسم فيصل باعبدالله، وقدّمت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رئيس لجنة المرأة رئيسة البعثة فوزية أحمد حوباني شكرها وتقديرها لنائب السفير على كرم الضيافة، ومتابعته المستمرة لاحتياجات بعثة المنتخب الوطني، مشيدة بالدور الكبير الذي تقدمه السفارة السعودية لبعثة المنتخب خلال وجودها في أوزبكستان.

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