استمرار هطول الأمطار بالطائف حتى الـ 10 مساءً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت ( الهدا والشفاء والحوية)، مصحوبةً برياح سطحية ، جعلها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

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