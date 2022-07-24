القيادة تهنئ بيرم بيغاي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ألبانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ألبانيا. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ألبانيا. وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي. أخبار قد تهمك

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