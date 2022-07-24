وزير الطاقة يبحث مع وزراء أردنيين تطوير التعاون المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، بعدد من الوزراء من المملكة الأردنية الهاشمية، وهم: وزير المياه والري المهندس محمد النجار، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة.

وجرت في الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجالات المياه والري والطاقة المتجددة، وتعزيز التكامل والتعاون في هذه المجالات الحيوية تحقيقاً لتوجيهات قيادتي البلدين، وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، من خلال تبادل الخبرات، وبحث أفضل فرص التعاون المشترك.