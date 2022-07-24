أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد النواف رئيساً لمجلس الوزراء بالكويت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات صدر قبل قليل أمر أميري بتعيين فريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي. يُذكر أن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح (مواليد 1956) عسكري برتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية، ويشغل حالياً منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منذ 9 مارس 2022. وكان يشغل قبل ذلك منصب نائب رئيس الحرس الوطني وهو الابن الأكبر لأمير دولة الكويت. الخليج 365 وأن كان عضواً في الجمعية العمومية الخاصة بنادي العربي، وكان مديراً للكرة خلال العصر الذهبي للنادي. كذلك شغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للشرطة،وترأس أيضاً اتحاد الشرطة الكويتي. أخبار قد تهمك في 9 مارس 2022 صدر مرسوم أميري بتعينه نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

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