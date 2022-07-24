شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة الأساطير.. وسام بن يحيى يعود للملاعب بعد الأعتزال عبر بوابة الإفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر اللاعب المخضرم الدولي التونسي وسام بن يحيى العودة إلى ملاعب كرة القدم وذلك عبر بوابطة ناديه السابق فريق نادي الإفريقي على الرغم من أنه سبق وأن قرر إعتزال الساحرة المستديرة.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نشر نادي الإفريقي منشور جاء فيه أن القائد التاريخي للفريق وسام بن يحيى يعود إستعدادًا لإنطلاقة فترة التحضيرات الصيفية للموسم الجديد.

وسام بن يحيى يعود للملاعب بعد الإعتزال

وسام بن يحيى

وبعودته للملاعب مرة أخرى بعد الأعتزال يسير بن يحيى على طريق الكثير من الأساطير الذي تراجعوا وعادوا من جديد للملاعب مثل الأسطورة روجيه ميلا الذي قاد الكاميرون للدور ربع النهائي من مونديال العام 1990.

ويعود الظهور الأخير لوسام بن يحيى مع نادي العاصمة التونسية إلى يوم التاسع من شهر مايو للعام 2021 حيث خاض المباراة الأخيرة له في الدوري التونسي أمام فريق نادي الأولمبي الباجي.

من هو وسام بن يحيى ويكيبيديا

بدا صاحب السبعة وثلاثين عامًا مسيرته مع فريق نادي الإفريقي في العام 2003 ولم يغادره سوى في العام 2011 وخاض تجربة إحتراف في الدوري التركي حتى العام 2015.

ويملك الجولدن بوي كما يُطلق عليه بواسطة جمهور الافريقي في سجله مع الأحمر والأبيض 320 مباراة نجح خلالهم في المساهمة بـ85 هدفًا وذلك بين الصناعة والتسجيل.

ويمتاز وسام بن يحيى بقدرته على اللعب في الكثير من المراكز ولو أنه قدم الكثير من المستويات وذلك عندما شغل مركز لاعب الوسط الذي يربط الجزء الخلفي بالشق الهجومي.

ومن المُنتظر أن يخوض اللاعب السابق للمنتخب التونسي موسمه الأخير بقميص النادي الإفريقي على أن يعلن بنهاية الموسم القادم إعتزاله اللعب رسميًا.