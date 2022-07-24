شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة الموسم.. أهلى جدة يستعد للتعاقد مع نجم منتخب مصر في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلى جدة السعودي من التعاقد مع نجم منتخب مصر لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف الفريق خاصة ان النادي سوف يلعب في دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

أهلى جدة يقترب من التعاقد مع أحمد حسن كوكا

وكشفت بعض التقارير الصادرة صباح اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى أن إدارة فريق أهلى جدة يستعد للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني والذي كان معارلصفوف فريق قونيا سبور التركي في الموسم الماضي.

وأشارت التقارير أن الدولي السوري عمر السومة اقترب من الرحيل خاصة بعد هبوط الفريق ولكن بات أحمد حسن كوكا على رأس المرشحين للانضمام إلى الراقي خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت التقارير إلى أن فريق أهلي جدة تواصلت بالفعل مع فريق أولمبياكوس اليوناني من أجل الحصول على خدمات أحمد حسم كوكا، ليكون المهاجم الرسمي للفريق في الموسم الجديد ودعم الفريق ولكن المفاوضات مازالت مستمرة.

الزمالك المصري يرغب في التعاقد مع كوكا

وعلى الجانب المقابل فإن فريق الزمالك المصري كانت ترغب في الحصول على خدمات أحمد حسن كوكا خلال الموسم الجديد، وأكد أمير مرتضى منصور أن النادي تعاقد مع 9 لاعبين جدد ولكن سوف يتم الإعلان عنهم بعد نهاية الموسم.

مهارات أحمد حسن كوكا